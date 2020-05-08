Гороскоп на 9 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 09.05.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 9 мая 2020, субботу.
Знак месяца — Телец (21 апреля - 21 мая).
Гороскоп Овен. Люди, которые сегодня будут вас упрекать в чем-то, скоро признают свою ошибку.
Гороскоп Близнецы. Возможно, кто-то среди ваших знакомых пытается заставить вас сделать его работу, не молчите.
Гороскоп Рак. Не поддавайтесь на уговоры и не меняйте под влиянием близких свое решение, если вы его уже приняли.
Гороскоп Лев. Сегодня в ваших отношениях с родственниками могут возникнуть проблемы из ничего.
Гороскоп Весы. Избавиться от дурных мыслей вам поможет уборка и другие бытовые дела, которые можно делать под музыку.
Гороскоп Скорпион. Все то, что вы сделаете в этот день, окажет существенное влияние на ваше будущее.
Гороскоп Стрелец. Вы, конечно, неплохо играете роль психотерапевта, но с этим пора заканчивать.
Люди, которые распространяют негатив, заставляют и вас чувствовать себя хуже.
Гороскоп Водолей. Ваше желание прислушаться ко мнению друга или коллеги может привести к ошибкам.
Гороскоп Рыбы. Не торопитесь с осуждениями, возможно, уже завтра поступок друга покажется вам не таким ужасным.