Гороскоп на 9 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 9 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 09.05.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 9 мая 2020, субботу.

Знак месяца — Телец (21 апреля - 21 мая).

Гороскоп Овен. Люди, которые сегодня будут вас упрекать в чем-то, скоро признают свою ошибку.

Ложь в этот день может существенно подпортить вашу репутацию честного и открытого человека.

Гороскоп Близнецы. Возможно, кто-то среди ваших знакомых пытается заставить вас сделать его работу, не молчите.

Гороскоп Рак. Не поддавайтесь на уговоры и не меняйте под влиянием близких свое решение, если вы его уже приняли.

Гороскоп Лев. Сегодня в ваших отношениях с родственниками могут возникнуть проблемы из ничего.

В деловых спорах коллеги и начальство оценят ваше умение стоять на своем до конца, не меняйте мнение.

Гороскоп Весы. Избавиться от дурных мыслей вам поможет уборка и другие бытовые дела, которые можно делать под музыку.

Гороскоп Скорпион. Все то, что вы сделаете в этот день, окажет существенное влияние на ваше будущее.

Гороскоп Стрелец. Вы, конечно, неплохо играете роль психотерапевта, но с этим пора заканчивать.

Люди, которые распространяют негатив, заставляют и вас чувствовать себя хуже.

Планы, которые вы оставили на субботу, точно поддадутся вам, если победите лень уже с утра.

Гороскоп Водолей. Ваше желание прислушаться ко мнению друга или коллеги может привести к ошибкам.

Гороскоп Рыбы. Не торопитесь с осуждениями, возможно, уже завтра поступок друга покажется вам не таким ужасным.