Гороскоп на 9 мая 2020 для всех знаков Зодиака

8 мая 2020 13:30 Алла Лысак
Гороскоп на 9 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 9 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 09.05.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 9 мая 2020, субботу. 

Знак месяца —  Телец (21 апреля - 21 мая).                                                         

Гороскоп Овен. Люди, которые сегодня будут вас упрекать в чем-то, скоро признают свою ошибку. 

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Гороскоп Телец. Ложь в этот день может существенно подпортить вашу репутацию честного и открытого человека. 

Гороскоп Близнецы. Возможно, кто-то среди ваших знакомых пытается заставить вас сделать его работу, не молчите. 

Гороскоп Рак. Не поддавайтесь на уговоры и не меняйте под влиянием близких свое решение, если вы его уже приняли. 

Гороскоп Лев. Сегодня в ваших отношениях с родственниками могут возникнуть проблемы из ничего. 

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Гороскоп Дева. В деловых спорах коллеги и начальство оценят ваше умение стоять на своем до конца, не меняйте мнение. 

Гороскоп Весы. Избавиться от дурных мыслей вам поможет уборка и другие бытовые дела, которые можно делать под музыку. 

Гороскоп Скорпион. Все то, что вы сделаете в этот день, окажет существенное влияние на ваше будущее. 

Гороскоп Стрелец. Вы, конечно, неплохо играете роль психотерапевта, но с этим пора заканчивать.

Люди, которые распространяют негатив, заставляют и вас чувствовать себя хуже. 

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Гороскоп Козерог. Планы, которые вы оставили на субботу, точно поддадутся вам, если победите лень уже с утра. 

Гороскоп Водолей. Ваше желание прислушаться ко мнению друга или коллеги может привести к ошибкам. 

Гороскоп Рыбы. Не торопитесь с осуждениями, возможно, уже завтра поступок друга покажется вам не таким ужасным. 

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