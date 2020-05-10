Гороскоп на 11 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 11.05.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 11 мая 2020, понедельник.

Знак месяца — Телец (21 апреля - 21 мая).

Гороскоп Овен. Физическая работа или упражнения помогут справиться с негативными эмоциями.

Общение приведет к усталости и эмоциональному выгоранию, сведите его к минимуму сегодня.

Гороскоп Близнецы. С собеседниками, которые ведут себя агрессивно, не стоит разговаривать и пяти минут.

Гороскоп Рак. Звезды предупреждают об опасности спонтанных и необдуманных решений.

Гороскоп Лев. Рискованные проекты, сулящие прибыль, сегодня принесут противоположный результат.

Обеспечьте себе хороший микроклимат и не общайтесь с токсическими людьми, все это поможет вам набраться сил.

Гороскоп Весы. Даже небольшая подлость с вашей стороны может негативно сказаться на репутации.

Гороскоп Скорпион. Лучше побыть одному, чем с близкими, поскольку вероятны ссоры.

Гороскоп Стрелец. Переговоры с деловыми партнерами лучше отложить, вы едва ли достигните желаемого.

Пересмотрите проекты, которыми вы занимаетесь, среди них есть и бесполезные, на которые вы тратите время.

Гороскоп Водолей. Люди из прошлого не принесут вам ничего хорошего, не соглашайтесь на встречу.

Гороскоп Рыбы. Не время рассказывать о своих секретах в надежде на то, что люди сохранят их в тайне.