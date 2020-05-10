Гороскоп на 11 мая 2020 для всех знаков Зодиака

10 мая 2020 14:00 Алла Лысак
Гороскоп на 11 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 11.05.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 11 мая 2020, понедельник.

Знак месяца —  Телец (21 апреля - 21 мая).                                                           

Гороскоп Овен. Физическая работа или упражнения помогут справиться с негативными эмоциями. 

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Гороскоп Телец. Общение приведет к усталости и эмоциональному выгоранию, сведите его к минимуму сегодня. 

Гороскоп Близнецы. С собеседниками, которые ведут себя агрессивно, не стоит разговаривать и пяти минут. 

Гороскоп Рак. Звезды предупреждают об опасности спонтанных и необдуманных решений. 

Гороскоп Лев. Рискованные проекты, сулящие прибыль, сегодня принесут противоположный результат. 

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Гороскоп Дева. Обеспечьте себе хороший микроклимат и не общайтесь с токсическими людьми, все это поможет вам набраться сил.

Гороскоп Весы. Даже небольшая подлость с вашей стороны может негативно сказаться на репутации. 

Гороскоп Скорпион. Лучше побыть одному, чем с близкими, поскольку вероятны ссоры. 

Гороскоп Стрелец. Переговоры с деловыми партнерами лучше отложить, вы едва ли достигните желаемого. 

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Гороскоп Козерог. Пересмотрите проекты, которыми вы занимаетесь, среди них есть и бесполезные, на которые вы тратите время.

Гороскоп Водолей. Люди из прошлого не принесут вам ничего хорошего, не соглашайтесь на встречу. 

Гороскоп Рыбы. Не время рассказывать о своих секретах в надежде на то, что люди сохранят их в тайне. 

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