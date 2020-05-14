Гороскоп на 15 мая 2020 для всех знаков Зодиака

14 мая 2020 13:30 Алла Лысак
Гороскоп на 15 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 15 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 15.05.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 15 мая 2020 года, пятницу. 

Знак месяца —  Телец (21 апреля - 21 мая).                                                             

Гороскоп Овен. Не реагируйте на провокации, даже если внутри они вас очень задевают. Провокаторы этого и добиваются!

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Гороскоп Телец. Не время говорить со второй половинкой о потенциально конфликтных проблемах, иначе ссоры не избежать. 

Гороскоп Близнецы. Не верьте слухам, проверяйте информацию, которая может изменить ваше мнение о близких людях. 

Гороскоп Рак. Усталость, которую вы ощутите сегодня, вызвана недостатком отдыха и дефицитом сна. 

Гороскоп Лев. В этот день вы можете с легкостью отказаться от встречи с неприятными, но влиятельными людьми. Переговоры завершились бы ничем. 

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Гороскоп Дева. За хорошим и потенциально прибыльным предложением может скрываться обман. Вы сможете его обнаружить. 

Гороскоп Весы. Чтобы понять больше и вникнуть в суть, ограничьте общение с людьми, которые дают плохие советы. 

Гороскоп Скорпион. Добрые намерения помочь кому-то с личной жизнью сегодня могут обернуться самыми неприятными последствиями. 

Гороскоп Стрелец. Очень важно контролировать каждое сказанное слово в этот день, велик риск взболтнуть лишнего. 

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Гороскоп Козерог. Если вы в плохом настроении, советуем ограничить контакты. Острое словцо может дорого вам обойтись. 

Гороскоп Водолей. Если придется распоряжаться большой суммой денег, можно наделать ошибок. 

Гороскоп Рыбы.  Ничего о себе не рассказывайте, ваше желание быть откровенным сопряжено с серьезной угрозой. 

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