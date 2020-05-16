Гороскоп на 17 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 17 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 17.05.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 17 мая 2020 года, воскресенье.

Знак месяца — Телец (21 апреля - 21 мая).

Гороскоп Овен. Астрологи призывают вас провести день наедине, уделить внимание мыслям и идеям, которые не дают покоя длительное время.

. Откажитесь от встречи с друзьями, вместо расслабляющего отдыха вы получите неожиданные ссоры.

Гороскоп Близнецы. Не лучший день, чтобы прислушаться к совету близкого человека, можно заниматься коммерцией.

Гороскоп Рак. Ваше желание показать свое превосходство может дать трещину в отношениях с близкими.

Гороскоп Лев. Действуйте последовательно, если дело касается работы. В первую очередь следует закрыть дела, которыми вы еще занимаетесь.

Личная сфера заиграет новыми красками, отблагодарите партнера за его старания сделать вас счастливым.

Гороскоп Весы. Очень важно в этот день на все реагировать сдержанно и не позволять себе эмоциональных срывов.

Гороскоп Скорпион. Если вы запланировали на сегодня какую-то поездку, она надолго останется в памяти в позитивном ключе.

Гороскоп Стрелец. Не стоит доверять другим людям безаговорочно, лучше перепроверьте информацию и дайте себе время на размышления.

Даже легкие дела, с которыми вы планировали справиться за час, избавят вас от свободного времени.

Гороскоп Водолей. Выберитесь за город, посетите место, где можно подумать о своей жизни, не отвлекаясь.

Гороскоп Рыбы. Ваше умение выбирать друзей и способность в любой ситуации держать слово окупятся поддержкой друзей.