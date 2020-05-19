Гороскоп на 20 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 20 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 20.05.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 20 мая 2020 года, среду.

Знак месяца — Телец (21 апреля - 21 мая).

Гороскоп Овен. Ожидаются денежные поступления за работу, которой вы занимались несколько недель до этого.

. Если утром будете эмоциональным и нестабильным, не сможете прийти в себя на протяжении всего дня.

Гороскоп Близнецы. Ваш неспокойный ум сегодня с трудом будет воспринимать новости, займитесь чем-нибудь для души.

Гороскоп Рак. Очень желательно не отвлекаться от основной работы, если будете слишком много слушать окружающих, о продуктивности можно забыть.

Гороскоп Лев. Нельзя быть слишком добрым к тем, кого вы любите. Не бойтесь делать подарки, даже неожиданные и дорогие.

Возможно, рядом с вами будут невыносимые личности, и вам захочется высказать им все. Но нельзя! Последствия такого поведения будут неприятными.

Гороскоп Весы. Вам захочется разрушить старое, перевернуть страницу. Но ломать легче, чем строить, помните об этом.

Гороскоп Скорпион. Очень важно в среду сохранять оптимизм, а негативные эмоции гасить физическими упражнениями или работой.

Гороскоп Стрелец. Если на душе у вас тяжело, самое время позвонить другу или навестить старших родственников.

В финансовой сфере эксперименты и импровизации всегда довольно рискованны, а сегодня могут обернуться значительными убытками.

Гороскоп Водолей. За вами наблюдают, анализируют не только ваши поступки, но и даже слова.

Гороскоп Рыбы. Авантюризм принесет вам только неприятности, а риск окажется неблагородным делом.