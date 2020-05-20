Гороскоп на 21 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 21 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 21.05.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 21 мая 2020 года, четверг.

Знак месяца — Телец (21 апреля - 21 мая).

Гороскоп Овен. Астрологи призывают к сдержанности и спокойствию, агрессией вы ничего не достигните.

. Просмотр интересного сериала или захватывающей книги поможет и отвлечься, и силы восстановить.

Гороскоп Близнецы. Общение станет не лучшим решением, проведите время наедине, подумайте о своем будущем.

Гороскоп Рак. Сосредоточьтесь на мелких поручениях, а глобальную работу отложите. Ее выполнение сегодня может обернуться проблемой.

Гороскоп Лев. Борьба за справедливость и репутацию обиженных сегодня может привести к неприятностям в вашей собственной жизни.

Перспективные, на первый взгляд, проекты вскоре превратятся в бесполезно потраченное время.

Не соглашайтесь на авантюры.

Гороскоп Весы. В работе наметится своевременный перерыв, который поможет вам навести порядок в личной жизни.

Гороскоп Скорпион. Все негативные мысли в вашей голове вызваны банальной скукой, пора найти себе увлекательное занятие.

Гороскоп Стрелец. Говорите с коллегами на работе лишь о работе, если разоткровенничаетесь, рискуете нажить себе врага.

Свою раздражительность попробуйте загасить работой, ссориться с близкими или друзьями точно не стоит.

Гороскоп Водолей. Принять решение поможет интуиция, прислушайтесь к ней сегодня.

Гороскоп Рыбы. Люди, с которыми вы будете вести переговоры сегодня, не настроены на компромиссы.