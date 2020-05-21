Гороскоп на 22 мая 2020 для всех знаков Зодиака

21 мая 2020 13:30 Алла Лысак
Гороскоп на 22 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 22 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 22.05.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 22 мая 2020 года, пятницу.

Знак месяца —  Телец (21 апреля - 21 мая).                                                                

Гороскоп Овен. Астрологи советуют попробовать себя в чем-то новом, уникальные эмоции гарантированы!

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Гороскоп Телец. Сегодня вам представят определенную власть на работе и очень важно в новой роли проявить человечность. 

Гороскоп Близнецы. Чтобы и дальше работать в оптимальном темпе, вам следует передохнуть и отвлечься. 

Гороскоп Рак. Денежные поступления могут оказаться выше, чем обычно. 

Гороскоп Лев. День лучше всего подходит для отдыха, оставьте себе несколько свободных часов. 

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Гороскоп Дева. Вам сейчас очень не хватает новых впечатлений, даже если вы пока сами этого не осознали. Отправляйтесь в путешествие.

Гороскоп на 22 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп Весы. Придется адаптироваться, идти на компромиссы, чтобы не прозевать интересное предложение. 

Гороскоп Скорпион. Появится возможность показать себя на работе с лучшей стороны, получив преференции от начальства. 

Гороскоп Стрелец. Переосмысление своих целей на будущее может быть болезненным, но окажется необходимым. 

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Гороскоп Козерог. Ваше заветное желание может сбыться, однако без подводных камней, наверняка, не обойдется. Внимательно!

Гороскоп Водолей. Кажется, вы загрузили себя слишком большим количеством проектов, и только некоторые из них вам действительно по душе. Пересмотрите дела, которые занимают все ваше свободное время.

Гороскоп Рыбы. Отвлекитесь от тягостных мыслей при помощи какого-нибудь монотонного занятия. 

Гороскоп на 22 мая 2020 для всех знаков Зодиака

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