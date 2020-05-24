Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года для всех знаков Зодиака
Правдивый астрологический прогноз на неделю (25.05.2020 — 31.05.2020) для всех знаков зодиака.
ОВЕН (21.03–20.04)
Любовь. Положитесь на поддержку избранника или избранницы.
Здоровье. Даже легкая физзарядка поможет улучшить самочувствие.
Финансы. Полученную прибыль направьте на освежение и обновление жилья.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Остерегайтесь тех, кто завидует вашему трудолюбию, и привлекайте помощников – кому-то из них будет достаточно доброго слова в качестве благодарности. И решайтесь наконец на обновление своего имиджа – неважно, в домашних условиях или наконец-то попав в руки мастера.
Любовь. Никакой карантин не помешает судьбоносной встрече на улице.
Здоровье. Берегите конечности.
Финансы. Неаккуратное отношение к деньгам может рассорить с друзьями.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Попрощайтесь с теми, кто уже сыграл свою роль в вашей жизни, и ищите для себя новые необычные возможности. Только не спешите, если на такие мысли наводит конфликт с начальством. Разобраться в себе помогут разрешенные неспешные прогулки в зеленых зонах.
Любовь. Смените бытовую рутину на поиски романтики.
Здоровье. Контролируйте уровень тревоги и аккуратно работайте с бытовыми приборами.
Финансы. Вероятна прибыль в пятницу.
РАК (22.06–22.07)
Идеи бьют фонтаном, причем удается придумать не только что делать, но и как это реализовать. Тем более что ваши инициативы не останутся без поддержки. Даже если это касается не трудов праведных, а дружеской вечеринки в карантинном формате.
Любовь. В любовной гонке вы лидер, но не расслабляйтесь – конкуренты не дремлют!
Здоровье. Остерегайтесь мелких травм. А еще подберите комфортную диету.
Финансы. Мечтая о прибыли, задумывайте сумму в десять раз больше.
ЛЕВ (23.07–23.08)
Как бы ни хотелось блеснуть трудовыми качествами, куда больше оценят вашу семейственность и выполнение домашних обязанностей. Впрочем, звезды могут предложить более интересную профессиональную альтернативу – посоветуйтесь с теми, кому доверяете.
Любовь. Не попадитесь в «старую знакомую» ловушку.
Здоровье. Время встречи с доверенным массажистом – со всеми предосторожностями.
Финансы. Даже полставки – это деньги. Особенно для семейных.
ДЕВА (24.08–23.09)
Любовь. Менять ли свою жизнь ради другого? Есть время взвесить.
Здоровье. Боли в районе поясницы могут говорить о проблемах с ЖКТ и почками.
Финансы. Напомнят о себе старые долги.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Говорят, творцам важнее процесс, чем прибыль. Светила предлагают пересмотреть это мнение: смелее предлагайте свои шедевры и не слушайте язвительных скептиков.
Любовь. Позвольте себе больше вольностей в общении с противоположным полом.
Здоровье. В зоне риска – желчный пузырь и поджелудочная железа.
Финансы. Долой хлам – пришло время для качественных приобретений.
СКОРПИОН (24.10–22.11)
Задача последней недели весны: подвести итоги двух сезонов и не болтать лишнего о себе. Если ведете дневник, заприте его понадежнее. Готовьтесь выступить «третейским судьей» – как дома, так и на работе. Закрывайте наболевшие вопросы смело – скорее всего, вы правы.
Любовь. Время для укрепления союза – свадьбы, брачные договоры, визит к семейному психологу…
Здоровье. Запись к андрологу (мужскому врачу) открыта: вы или вас?
Финансы. Должны? Верните средства – или убедительно попросите отсрочки.
СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Контроль и порядок – девиз этой недели, даже если вы к такому не склонны. Особенно важно для неравнодушных родителей: дети – то самое «кривое зеркало», которое поможет пересмотреть многие семейные проблемы. А еще дважды думайте над тем, что услышали.
Любовь. Встреча со давним знакомцем может иметь продолжение.
Здоровье. Забота о сердце и сосудах важна в любом возрасте.
Финансы. Сделать «семейную» покупку поможет подработка: вам несложно, всем приятно.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Надо продержаться до конца недели. До тех пор светила сулят разные потрясения: люди, в частности близкие, открываются с другой стороны; в плане работы появляются интересные вызовы – или возможности; новые искушающие знакомые проверяют личную выдержку.
Любовь. Жени́тесь. Выходи́те замуж. Сколько можно тянуть?
Здоровье. Не слушайте никого, заботьтесь о себе.
Финансы. Если средства позволяют, делайте крупные покупки.
ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Любовь. Человек из прошлой жизни может быть связан обязательствами – берегитесь.
Здоровье. Мышцы – то, о чем стоит заботиться.
Финансы. Следите за наличностью в начале недели.
РЫБЫ (21.02–20.03)
Держите эмоции под контролем. Если не получается, найдите для себя сферу волонтерства или благотворительности. Проверкой на прочность окажется общение с близкими людьми. Скорее всего, сможете придумать выход из ситуации, но – пусть сначала постарается кто-то еще.
Любовь. Стеснялись заговорить? Разрешите себе.
Здоровье. Пора расчехлить домашние тренажеры. И учесть хронические недуги.
Финансы. Если все просчитано, можно отважиться на крупный кредит.