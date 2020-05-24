Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года для всех знаков Зодиака

24 мая 2020 09:00 Алла Лысак
Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года для всех знаков Зодиака

Правдивый астрологический прогноз на неделю (25.05.2020 — 31.05.2020) для всех знаков зодиака.

ОВЕН (21.03–20.04)

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Отличный период для тех, кто умеет и любит работать (особенно  – в области общения с людьми). Возможностей будет достаточно, но занятые вечера и выходные будут достойно вознаграждены. Важно только не слишком откровенничать о себе и фильтровать поступающую информацию.

Любовь. Положитесь на поддержку избранника или избранницы.

Здоровье. Даже легкая физзарядка поможет улучшить самочувствие.

Финансы. Полученную прибыль направьте на освежение и обновление жилья.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Остерегайтесь тех, кто завидует вашему трудолюбию, и привлекайте помощников  – кому-то из них будет достаточно доброго слова в качестве благодарности. И решайтесь наконец на обновление своего имиджа  – неважно, в домашних условиях или наконец-то попав в руки мастера.

Любовь. Никакой карантин не помешает судьбоносной встрече на улице.

Здоровье. Берегите конечности.

Финансы. Неаккуратное отношение к деньгам может рассорить с друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Попрощайтесь с теми, кто уже сыграл свою роль в вашей жизни, и ищите для себя новые необычные возможности. Только не спешите, если на такие мысли наводит конфликт с начальством. Разобраться в себе помогут разрешенные неспешные прогулки в зеленых зонах.

Любовь. Смените бытовую рутину на поиски романтики.

Здоровье. Контролируйте уровень тревоги и аккуратно работайте с бытовыми приборами.

Финансы. Вероятна прибыль в пятницу.

РАК (22.06–22.07)

Идеи бьют фонтаном, причем удается придумать не только что делать, но и как это реализовать. Тем более что ваши инициативы не останутся без поддержки. Даже если это касается не трудов праведных, а дружеской вечеринки в карантинном формате.

Любовь. В любовной гонке вы лидер, но не расслабляйтесь – конкуренты не дремлют!

Здоровье. Остерегайтесь мелких травм. А еще подберите комфортную диету.

Финансы. Мечтая о прибыли, задумывайте сумму в десять раз больше.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Как бы ни хотелось блеснуть трудовыми качествами, куда больше оценят вашу семейственность и выполнение домашних обязанностей. Впрочем, звезды могут предложить более интересную профессиональную альтернативу – посоветуйтесь с теми, кому доверяете.

Любовь. Не попадитесь в «старую знакомую» ловушку.

Здоровье. Время встречи с доверенным массажистом – со всеми предосторожностями.

Финансы. Даже полставки – это деньги. Особенно для семейных.

ДЕВА (24.08–23.09)

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Если у семейного очага тишь да гладь, значит, пришло время получать новые знания или повышать квалификацию. Ловите шансы – все на пользу. Новые возможности откроются в Сети. Однако виртуальные знакомства могут быть испытанием для супружеской верности.

Любовь. Менять ли свою жизнь ради другого? Есть время взвесить.

Здоровье. Боли в районе поясницы могут говорить о проблемах с ЖКТ и почками.

Финансы. Напомнят о себе старые долги.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года для всех знаков Зодиака

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Говорят, творцам важнее процесс, чем прибыль. Светила предлагают пересмотреть это мнение: смелее предлагайте свои шедевры и не слушайте язвительных скептиков.

Любовь. Позвольте себе больше вольностей в общении с противоположным полом.

Здоровье. В зоне риска  – желчный пузырь и поджелудочная железа.

Финансы. Долой хлам – пришло время для качественных приобретений.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Задача последней недели весны: подвести итоги двух сезонов и не болтать лишнего о себе. Если ведете дневник, заприте его понадежнее. Готовьтесь выступить «третейским судьей» – как дома, так и на работе. Закрывайте наболевшие вопросы смело   – скорее всего, вы правы.

Любовь. Время для укрепления союза – свадьбы, брачные договоры, визит к семейному психологу…

Здоровье. Запись к андрологу (мужскому врачу) открыта: вы или вас?

Финансы. Должны? Верните средства – или убедительно попросите отсрочки.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Контроль и порядок   – девиз этой недели, даже если вы к такому не склонны. Особенно важно для неравнодушных родителей: дети – то самое «кривое зеркало», которое поможет пересмотреть многие семейные проблемы. А еще дважды думайте над тем, что услышали.

Любовь. Встреча со давним знакомцем может иметь продолжение.

Здоровье. Забота о сердце и сосудах важна в любом возрасте.

Финансы. Сделать «семейную» покупку поможет подработка: вам несложно, всем приятно.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Надо продержаться до конца недели. До тех пор светила сулят разные потрясения: люди, в частности близкие, открываются с другой стороны; в плане работы появляются интересные вызовы   – или возможности; новые искушающие знакомые проверяют личную выдержку.

Любовь. Жени́тесь. Выходи́те замуж. Сколько можно тянуть?

Здоровье. Не слушайте никого, заботьтесь о себе.

Финансы. Если средства позволяют, делайте крупные покупки.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

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Коллеги что-то задумали. Возможно, не слишком приятное. Держите лицо и занимайтесь личной жизнью вопреки всему: некто может оказаться деловым партнером, а не интимным. Многое зависит от вашего умения держать милую улыбку на лице.

Любовь. Человек из прошлой жизни может быть связан обязательствами   – берегитесь.

Здоровье. Мышцы – то, о чем стоит заботиться.

Финансы. Следите за наличностью в начале недели.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Держите эмоции под контролем. Если не получается, найдите для себя сферу волонтерства или благотворительности. Проверкой на прочность окажется общение с близкими людьми. Скорее всего, сможете придумать выход из ситуации, но   – пусть сначала постарается кто-то еще.

Любовь. Стеснялись заговорить? Разрешите себе.

Здоровье. Пора расчехлить домашние тренажеры. И учесть хронические недуги.

Финансы. Если все просчитано, можно отважиться на крупный кредит.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2020 года для всех знаков Зодиака

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