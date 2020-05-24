Гороскоп на 25 мая 2020 для всех знаков Зодиака

24 мая 2020 20:00 Алла Лысак
Гороскоп на 25 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 25 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 25.05.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 25 мая 2020 года, понедельник.

Знак месяца —  Телец (21 апреля - 21 мая).  

Гороскоп Овен. Обязательно уделите время друзьям, пока они не затаили на вас обиду. 

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Гороскоп Телец. Начните рабочую неделю в размеренном темпе, торопиться с выполнением работы нет смысла. После завершения очередного задания вы получите не похвалу, а новую работу от заботливого начальства. 

Гороскоп Близнецы. Возьмите паузу в важном деле, принимайте решения взвешенно, можно посоветоваться с близкими. 

Гороскоп Рак. Сегодня очень важно относиться к чужой собственности, в том числе интеллектуальной, максимально уважительно. 

Гороскоп Лев. Не стоит показывать свое превосходство перед коллегами, даже если вы на него имеете полное право. 

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Гороскоп Дева. Если в недавнем прошлом вы прекратили общение с человеком, которого вам не хватает, сегодня хорошее время для звонка или сообщения — напоминания о себе. 

Гороскоп Весы. Следите за своими словами, велик риск обидеть человека случайным замечанием. 

Гороскоп Скорпион. Знакомые ожидают благоприятного момента, чтобы вывести вас из себя, возможно, все дело в зависти. 

Гороскоп Стрелец. Информация, которая поступит к вам сегодня, не должна стать руководством к действию. 

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Гороскоп Козерог. Если вас в очередной раз просят помочь, остановитесь и подумайте, может ли человек решить свою проблему самостоятельно. Наверняка, это ему под силу!

Гороскоп Водолей. Не общайтесь с людьми, которые заставляют вас ощущать злость или обиду. 

Гороскоп Рыбы. Вспомните об обещаниях, которые вы по каким-то причинам не выполнили. Пора!

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