Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года для всех знаков Зодиака

Правдивый астрологический прогноз на неделю (08.06.2020 — 14.06.2020) для всех знаков зодиака.

ОВЕН (21.03 –20.04)

Период будет особенно сложным, если не удастся взять под контроль тяжелые или трудные эмоции. Резкие высказывания и разговоры на повышенных тонах не помогут ни в деловой, ни в личной жизни, а главное – плохо скажутся на отношении к вам ваших детей (если они есть).

Любовь. Если не знаете, как ответить поклоннику, спросите у верной подруги.

Здоровье. Избыточные физические нагрузки противопоказаны.

Финансы. Планируйте покупки на понедельник и вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04 –20.05)

Если есть возможность отправиться хоть в небольшое путешествие (например, на экскурсию или даже на пикник), звезды рекомендуют ее не упускать. Однако не рискуйте, если иммунитет ослаблен, и не нарушайте карантинных мер. Возможно интересное знакомство в Сети.

Любовь. Выбирайтесь вдвоем на природу, чтобы избежать назревающей ссоры.

Здоровье. Не теряйте осторожности: велик риск переломов, ушибов и пр.

Финансы. Для получения полагающихся средств придется собрать пакет документов.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 –21.06)

Не позволяйте вашей продуктивной спонтанности перерасти в разрушительное безрассудство. Благодаря этой энергии получится разобраться с накопившимися рабочими и денежными вопросами и не испортить отношения с тем, кто рядом.

Любовь. В романтических отношениях возможен первый кризис.

Здоровье. Добавьте в рацион продукты, содержащие кальций и магний.

Финансы. Недостающую «мелочь» подбросит кто-то близкий.

РАК (22.06 –22.07)

Внимания потребуют и работа, и дом, а у кого-то эти сферы неожиданно пересекутся. Старание успеть все и везде могут привести к дурному самочувствию, досадным ошибкам и неверным решениям. Договоритесь с партнерами и домочадцами, чтобы они вас подстраховали.

Любовь. На привычные проявления нежности может не хватить сил.

Здоровье. Следите за ощущением усталости, вовремя отдыхайте.

Финансы. Не время брать в долг, рассчитывайте на свои запасы.

ЛЕВ (23.07 –23.08)

Как бы ни хотелось действовать быстро, эффективно и блестяще, светила советуют притормозить и быть внимательнее. Внешняя среда окажется агрессивнее, чем ожидалось: речь идет как об атаках недугов, так и о сопротивлении окружающих. Особенно осторожным надо быть в поездках.

Любовь. Не принимайте скоропалительных решений.

Здоровье. Организм справиться с болезнью, но цена будет высока.

Финансы. Успешны действия с чужими деньгами.

ДЕВА (24.08 –23.09)

Окружающее напряжение может привести к головным болям и недовольству собой. Дело, за которое возьметесь, вероятно, высосет все силы, но не даст прибыли. Спорщики, которых попробуете утихомирить, скорее обозлятся на вас. Да и в дороге полно испытаний… Берегите себя!

Любовь. Новое чувство вспыхнет – и погаснет.

Здоровье. Перегружены эндокринная и лимфатическая системы.

Финансы. Дополнительный труд не принесет ожидаемых плодов.

ВЕСЫ (24.09 –23.10)

Напомнит о себе прошлое – и не всегда в приятном ключе. Потому, например, проект лучше закончить до того, как позвонит заказчик. А еще стоит решиться на серьезный разговор, если отношения исчерпали себя. Только внутрисемейные проблемы оставьте родным – и без вас справятся.

Любовь. Сверьте взгляды на жизнь с новым знакомым.

Здоровье. Чтобы поддержать иммунитет, наладьте режим дня.

Финансы. Положитесь на близкого человека.

СКОРПИОН (24.10 –22.11)

Заявят о себе особые внутренние ресурсы – фантазия и интуиция. Это особенно на руку представителям творческих профессий и родителям, которые хотят принимать полноценное участие в жизни детей. В прочих сферах важно стремиться к компромиссу

Любовь. То, что кажется заботой, партнер может расценить как контроль.

Здоровье. Справиться с инфекциями будет непросто.

Финансы. Возможны неожиданные отсрочки, но награда заслужена.

СТРЕЛЕЦ (23.11 –21.12)

Неделя может разделиться на две половины. В первой все будет идти как по маслу что на работе, что дома. Даже генеральная уборка не испугает! Во второй и самочувствие может ухудшиться, и обязанностей прибавится. Не стесняйтесь просить помощи у родных и коллег.

Любовь. Ждете судьбоносной встречи? Почистите перышки!

Здоровье. Любые внезапные симптомы требуют внимания врача.

Финансы. Не вмешивайте деньги в дружеские отношения.

КОЗЕРОГ (22.12 –20.01)

Все важные события лучшие планировать на четные дни недели. В остальное время позвольте себе снизить активность и отдохните в кругу родных и близких. В этот противоречивый период всем требуется передышка, а детям – двойная порция заботы и вкусненького.

Любовь. Чувства переходят на этап большей близости.

Здоровье. Восстановления требует не только тело, но и душа.

Финансы. У наемных сотрудников все будет зависеть от начальства.

ВОДОЛЕЙ (21.01 –20.02)

Вышестоящие вами довольны – исполнительность на высоте. А вот друзья – наоборот. Возможно, ревнуют вас к работе? Уделите им время в выходные, а дополнительных заданий не берите. И соблюдайте все предписания закона, особенно на дороге.

Любовь. Расскажите избраннику или избраннице, что вас беспокоит.

Здоровье. Работу сердца можно поддержать фитопрепаратами по согласованию с врачом.

Финансы. Время строить планы на будущее.

РЫБЫ (21.02 –20.03)

За новые дела браться не рекомендуют небесные покровители. А вот заняться собой – прекрасная идея. Если успели записаться в салон красоты, визит порадует результатами. И возможно, в кресле парикмахера вы придумаете, как наладить контакт с окружающими.

Любовь. Сердечные переживания могут затмить остальные сферы.

Здоровье. Быстрая реакция убережет от травм.

Финансы. Хобби может стать делом жизни.