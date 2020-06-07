Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года для всех знаков Зодиака
Правдивый астрологический прогноз на неделю (08.06.2020 — 14.06.2020) для всех знаков зодиака.
ОВЕН (21.03 –20.04)
Любовь. Если не знаете, как ответить поклоннику, спросите у верной подруги.
Здоровье. Избыточные физические нагрузки противопоказаны.
Финансы. Планируйте покупки на понедельник и вторник.
ТЕЛЕЦ (21.04 –20.05)
Если есть возможность отправиться хоть в небольшое путешествие (например, на экскурсию или даже на пикник), звезды рекомендуют ее не упускать. Однако не рискуйте, если иммунитет ослаблен, и не нарушайте карантинных мер. Возможно интересное знакомство в Сети.
Любовь. Выбирайтесь вдвоем на природу, чтобы избежать назревающей ссоры.
Здоровье. Не теряйте осторожности: велик риск переломов, ушибов и пр.
Финансы. Для получения полагающихся средств придется собрать пакет документов.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 –21.06)
Не позволяйте вашей продуктивной спонтанности перерасти в разрушительное безрассудство. Благодаря этой энергии получится разобраться с накопившимися рабочими и денежными вопросами и не испортить отношения с тем, кто рядом.
Любовь. В романтических отношениях возможен первый кризис.
Здоровье. Добавьте в рацион продукты, содержащие кальций и магний.
Финансы. Недостающую «мелочь» подбросит кто-то близкий.
РАК (22.06 –22.07)
Любовь. На привычные проявления нежности может не хватить сил.
Здоровье. Следите за ощущением усталости, вовремя отдыхайте.
Финансы. Не время брать в долг, рассчитывайте на свои запасы.
ЛЕВ (23.07 –23.08)
Как бы ни хотелось действовать быстро, эффективно и блестяще, светила советуют притормозить и быть внимательнее. Внешняя среда окажется агрессивнее, чем ожидалось: речь идет как об атаках недугов, так и о сопротивлении окружающих. Особенно осторожным надо быть в поездках.
Любовь. Не принимайте скоропалительных решений.
Здоровье. Организм справиться с болезнью, но цена будет высока.
Финансы. Успешны действия с чужими деньгами.
ДЕВА (24.08 –23.09)
Окружающее напряжение может привести к головным болям и недовольству собой. Дело, за которое возьметесь, вероятно, высосет все силы, но не даст прибыли. Спорщики, которых попробуете утихомирить, скорее обозлятся на вас. Да и в дороге полно испытаний… Берегите себя!
Любовь. Новое чувство вспыхнет – и погаснет.
Здоровье. Перегружены эндокринная и лимфатическая системы.
Финансы. Дополнительный труд не принесет ожидаемых плодов.
ВЕСЫ (24.09 –23.10)
Напомнит о себе прошлое – и не всегда в приятном ключе. Потому, например, проект лучше закончить до того, как позвонит заказчик. А еще стоит решиться на серьезный разговор, если отношения исчерпали себя. Только внутрисемейные проблемы оставьте родным – и без вас справятся.
Любовь. Сверьте взгляды на жизнь с новым знакомым.
Здоровье. Чтобы поддержать иммунитет, наладьте режим дня.
Финансы. Положитесь на близкого человека.
СКОРПИОН (24.10 –22.11)
Любовь. То, что кажется заботой, партнер может расценить как контроль.
Здоровье. Справиться с инфекциями будет непросто.
Финансы. Возможны неожиданные отсрочки, но награда заслужена.
СТРЕЛЕЦ (23.11 –21.12)
Неделя может разделиться на две половины. В первой все будет идти как по маслу что на работе, что дома. Даже генеральная уборка не испугает! Во второй и самочувствие может ухудшиться, и обязанностей прибавится. Не стесняйтесь просить помощи у родных и коллег.
Любовь. Ждете судьбоносной встречи? Почистите перышки!
Здоровье. Любые внезапные симптомы требуют внимания врача.
Финансы. Не вмешивайте деньги в дружеские отношения.
КОЗЕРОГ (22.12 –20.01)
Все важные события лучшие планировать на четные дни недели. В остальное время позвольте себе снизить активность и отдохните в кругу родных и близких. В этот противоречивый период всем требуется передышка, а детям – двойная порция заботы и вкусненького.
Любовь. Чувства переходят на этап большей близости.
Здоровье. Восстановления требует не только тело, но и душа.
Финансы. У наемных сотрудников все будет зависеть от начальства.
ВОДОЛЕЙ (21.01 –20.02)
Любовь. Расскажите избраннику или избраннице, что вас беспокоит.
Здоровье. Работу сердца можно поддержать фитопрепаратами по согласованию с врачом.
Финансы. Время строить планы на будущее.
РЫБЫ (21.02 –20.03)
За новые дела браться не рекомендуют небесные покровители. А вот заняться собой – прекрасная идея. Если успели записаться в салон красоты, визит порадует результатами. И возможно, в кресле парикмахера вы придумаете, как наладить контакт с окружающими.
Любовь. Сердечные переживания могут затмить остальные сферы.
Здоровье. Быстрая реакция убережет от травм.
Финансы. Хобби может стать делом жизни.