Гороскоп на 29 июня 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 29 июня 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 29.06.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 29 июня 2020 году, понедельник.

Знак месяца — Рак (22 июня - 22 июля).

Гороскоп Овен. Посвятите время очищению организма, чтобы начать неделю на позитивной ноте!

Если вы не готовы отстаивать свою точку зрения, просто промолчите.

Гороскоп Близнецы. Вам может присниться странный сон, толкование которого займет ваши мысли на целый день. Но на деле этот сон не означает ничего.

Гороскоп Рак. Нет, не стоит соглашаться сделать чужую работу в надежде на благодарность, вы ее не получите.

Гороскоп Лев. Спокойно выслушайте человека, которому доверяете, даже если он решил вас критиковать.

. Если будете страдать от плохого настроения, займите себя работой.

Гороскоп Весы. Меньше эмоций, особенно в людных местах. Следите прежде всего за своими вещами.

Гороскоп Скорпион. Критика должна иметь какую-то цель, а сегодня вы просто хотите указать себе на все ошибки.

Гороскоп Стрелец. Сегодня у вас так много энергии, что может даже возникнуть ощущение тревожности.

Советуем провести время на природе и забыть о делах до вторника.

Гороскоп Водолей. Ни с кем не ругайтесь, ведь даже незначительный конфликт может привести к серьезным последствиям.

Гороскоп Рыбы. Какими бы заманчивыми условиями ни соблазняли вас люди, обещающие золотые горы, не втягивайтесь в авантюру.