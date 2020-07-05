Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года для всех знаков Зодиака

Правдивый астрологический прогноз на неделю (06.07.2020 — 12.07.2020) для всех знаков зодиака.

ОВЕН (21.03–20.04)

Ситуация может оказаться не слишком стабильной, что будет выбивать из колеи. Ваша задача – сохранять бодрость духа и не ввязываться в конфликты, как бы не тянуло. Самый острый повод, скорее всего, даст собственная семья, особенно если речь зайдет о ремонте или покупке жилья.

Любовь. Выбирайтесь куда-нибудь в выходные – только вдвоем.

Здоровье. Поддержите работу нервной системы.

Финансы. Сейчас не стоит брать кредиты.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Чтобы достичь успеха в трудовой сфере, не хватайтесь за все дела одновременно, а выделите самые важные и действуйте планомерно. Что касается дел сердечных, не слушайте того, что станут нашептывать о вашем партнере. Честность и открытость – лучшая стратегия на этой неделе.

Любовь. Вероятна судьбоносная встреча.

Здоровье. Достаточно эффективными могут быть дыхательные практики.

Финансы. В выходные можно побаловать себя новыми красивыми вещами.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Если будете резко настаивать на своем, скорее всего, не добьетесь ничего, кроме скандала и испорченных отношений как с партнерами или коллегами, так и с близкими людьми. Но можно попробовать найти обходные пути, что особенно пригодится в деловой сфере. Включайте смекалку!

Любовь. Новые отношения будут укрепляться.

Здоровье. Среда – энергетически неблагоприятный день для знака.

Финансы. Все свое держите при себе и никому не давайте.

РАК (22.06–22.07)

Обстоятельства будут складываться так, что захочется опустить руки: встречи срываются, договоренности не выполняются, начальство чудит… Держите под своим контролем только то, что действительно можете, а лучше позвольте себе передышку и релакс. Можно даже сбежать в отпуск.

Любовь. Время для романтических удовольствий.

Здоровье. Вернуть ощущение бодрости помогут занятия спортом.

Финансы. Оправившись развлекаться, опасайтесь мошенников.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Мелкие недоразумения могут возникнуть в любой сфере. Их остается только игнорировать, поскольку это происходит не по вашей вине. Развеяться удастся в веселой дружеской компании. А вот в дороге могут поджидать более крупные проблемы – держите документы наготове.

Любовь. Удастся разобраться в чувствах, если пока не было понимания.

Здоровье. Отправляясь в поход, не забудьте средство от мышечных болей.

Финансы. Не затягивайте с покупкой того, что давно требуется в дом.

ДЕВА (24.08–23.09)

Не предъявляйте к себе завышенных требований, иначе в себе же и засомневаетесь. А между тем, неделя обещает хорошие возможности, и удастся сделать многое. Так что не надрывайтесь ради недостижимых целей и будьте предельно осторожны при пользовании платежными карточками.

Любовь. Новое знакомство может иметь хорошие перспективы.

Здоровье. Придерживайтесь правил безопасности, чтобы избежать травм.

Финансы. Бытовая техника может потребовать ремонта или замены.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Удача на вашей стороне, но не стоит полагаться только на нее. Счастливый случай может подвернуться только тому, кто сам идет ему навстречу. Ну и его масштаб будет зависеть от целей, которые себе ставите: например, выгодно обновить гардероб или шагнуть по карьерной лестнице.

Любовь. Брачный партнер может проявиться с неожиданной стороны, но это не повод для развода.

Здоровье. Следите за работой ЖКТ.

Финансы. Следите за скидками в магазинах.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Удачный период для тех, кто развивает или использует свои творческие способности. Но в целом неделя предназначена не для деловых прорывов, а для самого разнопланового общения. Его плоды пригодятся в будущем. Проявите себя с лучшей стороны!

Любовь. Чувства могут зародиться в приятной беседе.

Здоровье. Режим дня рискует разладиться.

Финансы. Вкладывайте средства в образование.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Переходите в режим повышенной секретности. Информация о вас может быть использована против вас. Особенно если вы буквально одним глазком поглядываете налево. Но и деловых планов это тоже касается. Кстати, не доверяйте тому, кто рисует перед вами слишком радужные перспективы.

Любовь. Повод для ссоры с избранником можете дать вы сами.

Здоровье. Обратите внимание на сигналы, которые подает желудок.

Финансы. Возможно, придется раскошелиться на дорогой и статусный подарок.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Неделя «неделовая» – новые проекты будут стартовать со скрипом, в документах обнаружатся ошибки и уловки не в вашу пользу. Отложите такие важные процессы на будущее, а пока уделите внимание тому, что уже налажено. И не забывайте о личной жизни.

Любовь. Благоприятный период для дел сердечных.

Здоровье. Хорошее время для начала оздоровительного курса.

Финансы. Завершайте дела, давно требующие завершения.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу – он подскажет, от каких дел лучше отказаться и каких встреч стоит избежать. Ведь вас могут попытаться втянуть в чужие склоки. Уделите время тому, чтобы составить более четкие жизненные планы и выбрать самые важные цели.

Любовь. Подарите уик-энд самому дорогому человеку.

Здоровье. Стресс может ухудшить самочувствие.

Финансы. Ситуация не ухудшается, но и не улучшается.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Направьте свою тягу к масштабным свершениям на расширение своего кругозора, тем более светила обещают встречу с тем, кто может быть для вас лучшим учителем. А в выходные останьтесь в кругу семьи, преодолев намерение отправиться в загул.

Любовь. Постарайтесь изъясняться так, чтобы вас понимали правильно.

Здоровье. Высок риск травм.

Финансы. Сдерживайте широкие жесты – они не на пользу ни кошельку, ни отношениям.