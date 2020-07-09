Гороскоп на 10 июля 2020 для всех знаков Зодиака

9 июля 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 10 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 10 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 10.07.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 10 июля 2020 году, пятницу.

Знак месяца — Рак (22 июня - 22 июля).               

Гороскоп Овен. Не совершайте спонтанные покупки, а в первой половине дня посвятите время отдыху.

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Гороскоп Телец. День подойдет для реализации самых смелых и нестандартных идей, но не бойтесь просить о помощи. 

Гороскоп Близнецы. Придется справляться со многими нервными делами, из-за чего вы почувствуете себя уставшим. 

Гороскоп Рак. Сегодня жизненно важно не стать участником конфликта, который вас совсем не касается. 

Гороскоп Лев. Не рискуйте в делах, которые можно завершить иначе, не доверяйте незнакомцам.

Гороскоп на 10 июля 2020 для всех знаков Зодиака

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Гороскоп Дева. Можно импровизировать в мелочах, но время масштабных проектов еще не пришло. Вы не готовы к ним приступать.

Гороскоп Весы. Вам потребуется терпение, чтобы пережить день без лишних нервов из-за провокаторов. 

Гороскоп Скорпион. Несмотря на испорченное с самого утра настроение, вечером возникнет повод для радости. 

Гороскоп Стрелец. Не будьте легкомысленным, если дело касается чувств близких для вас людей. 

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Гороскоп Козерог. Не бойтесь браться за чужие дела, свою выгоду от этой работы вы обязательно получите (быстрее, чем думали).

Гороскоп на 10 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп Водолей. Доверяйте своей интуиции, она подскажет, как наладить контакт с родственниками. 

Гороскоп Рыбы. В самой сложной ситуации вы встанете на правильную сторону. Прекратите сомневаться в себе, вы редко ошибаетесь, если честно.

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