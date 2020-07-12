Гороскоп на 13 июля 2020 для всех знаков Зодиака

12 июля 2020 20:00 Алла Лысак
Гороскоп на 13 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 13 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 13.07.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 13 июля 2020 году, понедельник.

Знак месяца — Рак (22 июня - 22 июля).               

Гороскоп Овен. Вы склонны выдавать желаемое за действительное и принимать поспешные решения.

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Гороскоп Телец. День ожидается приятный и перспективный с профессиональной точки зрения. Не бойтесь брать на себя ответственность.

Гороскоп Близнецы. Взвесьте все «за» и «против», чтобы не ошибиться в выборе. 

Гороскоп Рак. Звезды советуют держать эмоции под контролем даже в кризисные моменты. Рядом с вами находятся провокаторы, выводящие вас из себя. 

Гороскоп Лев. Ожидаются встречи с приятными людьми, не сидите дома!

Гороскоп на 13 июля 2020 для всех знаков Зодиака

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Гороскоп Дева. Возможно, на некоторые вещи вы взглянете по-новому, сделав соответствующие выводы сегодня.

Гороскоп Весы. Рядом с вами находятся люди, способные и руку подать, и плечо подставить в трудный момент. 

Гороскоп Скорпион. Вам поможет способность учиться на чужих ошибках, избегая своих собственных. 

Гороскоп Стрелец. Даже если близкие решили испытать ваше терпение на прочность, не провоцируйте ссоры. 

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Гороскоп Козерог. Не стоит брать на себя всю ответственность и единолично принимать решение в этот день, будут последствия. 

Гороскоп на 13 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп Водолей. Осторожнее с финансами, крупные покупки сейчас могут привести к нужде уже в ближайшее время. 

Гороскоп Рыбы. Вам будет интереснее заботиться о близких, чем о себе. Но и ваш организм требует внимания, побалуйте его СПА-процедурами вечером.

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