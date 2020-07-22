Гороскоп на 23 июля 2020 для всех знаков Зодиака

22 июля 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 23 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 23 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 23.07.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 23 июля 2020 году, четверг. 

Знак месяца — Рак (22 июня - 22 июля).                   

Гороскоп Овен.  Исключительно благоприятное время для активных и целеустремленных людей.

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Гороскоп Телец. Даже если вы страдаете от плохого настроения, не срывайтесь на близких. 

Гороскоп Близнецы. Сдерживайте свои эмоции, даже если ситуация будет меняться излишне резко в этот день.

Гороскоп Рак. Не отвечайте злом на зло, делайте выводы и исключайте из своего круга общения токсичных людей. 

Гороскоп Лев. Не торопитесь вкладывать деньги в проект, о котором вы знаете недостаточно. 

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Гороскоп Дева. Скорее всего, вам потребуется перерыв и отдых. чтобы набраться сил для завершения работы в ближайшее время.

Гороскоп Весы. Сохраняйте нейтральную позицию, если ваши близкие решат выяснить отношения. 

Гороскоп Скорпион. Критику, которую вы можете услышать, необходимо проанализировать ради себя любимого. 

Гороскоп Стрелец. Лучшее — враг хорошего. Помните об этом, когда возьметесь переделывать проект в сотый раз. 

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Гороскоп Козерог. Близкий человек неожиданно для вас откроет  душу и расскажет об истинном отношении к вам. 

Гороскоп Водолей. Энергии будет много и ее необходимо направить в правильное русло!

Гороскоп Рыбы. Есть риск, что начальник начнет придираться к вам из-за плохого настроения.

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