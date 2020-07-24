Гороскоп на 25 июля 2020 для всех знаков Зодиака

24 июля 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 25 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 25 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 25.07.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 25 июля 2020 году, субботу. 

Знак месяца — Лев (23 июля - 21 августа).                   

Гороскоп Овен.  Контролируйте свои оценочные суждения, чтобы они не перешли черту. 

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Гороскоп Телец. Не перетягивайте одеяло на себя, не ведите себя так, будто вы умнее (даже если так и есть), чтобы на нарваться на конфликт.

Гороскоп Близнецы. Астрологи советуют выбраться в лес или к водоему, провести день в одиночестве на природе. 

Гороскоп Рак. Не бойтесь делать первый шаг к примирению с близкими людьми после незначительных ссор.

Гороскоп на 25 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп Лев. Разговоры с близкими сегодня будут обстоятельными, интересными и полезными для вашей профессиональной деятельности.

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Гороскоп Дева. О работе забыть вы не сможете, но есть и хорошая новость, вы все успеете сделать в срок, до дедлайна.

Гороскоп Весы. В процессе принятия важного решения стоит и интуицию послушать, и близких людей спросить. 

Гороскоп Скорпион. Возможно, есть смысл взяться за самые сложные дела, ведь сегодня вам все под силу!

Гороскоп на 25 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп Стрелец. Воздержитесь сегодня от передачи вещей или денег, астрологи опасаются, что вместе с ними вы отдадите и свою энергию. 

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Гороскоп Козерог. Поработав, не забудьте отдохнуть, очень полезными будут СПА-процедуры или поход в салон красоты.  

Гороскоп Водолей. Гоните от себя прочь людей, которые считают, что вам пора прекратить мечтать. 

Гороскоп Рыбы.  Люди настроены по отношению к вам благосклонно, можете просить о помощи. 

Гороскоп на 25 июля 2020 для всех знаков Зодиака

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