Лунный календарь: гороскоп на 16 августа 2020 для каждого знака Зодиака
16 августа 2020 00:10
Лунный гороскоп на 16 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Убывающая Луна останется под влиянием знака Зодиака Рак.
лунного Рака связан с неспешной стабильностью, подойдет для отлаженной работы, монотонных занятий, которые можно делать на автомате. Отлично идут дела, связанные с антиквариатом и юриспруденцией.
Астрологи советуют отстрочить дела, связанные с кредитованием.
Общение со старшими может принести конфликты.