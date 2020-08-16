Лунный календарь: гороскоп на 16 августа 2020 для каждого знака Зодиака

16 августа 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 16 августа 2020 для каждого знака Зодиака
Лунный гороскоп на 16 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Убывающая Луна останется под влиянием знака Зодиака Рак.

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Период лунного Рака связан с неспешной стабильностью, подойдет для отлаженной работы, монотонных занятий, которые можно делать на автомате. Отлично идут дела, связанные с антиквариатом и юриспруденцией.

Астрологи советуют отстрочить дела, связанные с кредитованием.  

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Двадцать седьмой лунный день  считается весьма противоречивым. Любая работа сегодня будет продвигаться медленно, лучше не начинать ничего нового, потратить время на старые и неразрешенные до сих пор проблемы.

Общение со старшими может принести конфликты. 

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