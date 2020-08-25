Лунный календарь: гороскоп на 25 августа 2020 для каждого знака Зодиака

25 августа 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 25 августа 2020 для каждого знака Зодиака
Лунный гороскоп на 25 августа 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Растущая Луна перейдет в созвездие знака Зодиака Скорпион.

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Период лунного Скорпиона подходит для принятия решений, вы без особых усилий концентрируетесь на первостепенных вещах, можете анализировать информацию почти мгновенно, выделяя малозначимое от важного. 

Любые начинания обречены на успех, кроме того, наступает хорошее время для разработки бизнес-планов.  

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Шестой лунный день является благоприятным и позитивным! Некоторые люди открывают в себе дар видеть будущее. В любом случае, как советуют звезды, интуиции стоит доверять. Общественная и научная деятельность продвигаются без проблем. 

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