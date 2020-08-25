Лунный календарь: гороскоп на 25 августа 2020 для каждого знака Зодиака
25 августа 2020 00:20
Лунный гороскоп на 25 августа 2020 для всех знаков Зодиака
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Растущая Луна перейдет в созвездие знака Зодиака Скорпион.
лунного Скорпиона подходит для принятия решений, вы без особых усилий концентрируетесь на первостепенных вещах, можете анализировать информацию почти мгновенно, выделяя малозначимое от важного.
Любые начинания обречены на успех, кроме того, наступает хорошее время для разработки бизнес-планов.