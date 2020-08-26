Лунный календарь: гороскоп на 26 августа 2020 для каждого знака Зодиака

Лунный гороскоп на 26 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли перешел в созвездие Стрельца!

Период лунного Стрельца улучшает мыслительную активность, однако уводит от конкретики в сферу абстрактного мышления. Это хорошее время, чтобы обдумать все возможные варианты собственного будущего.

Отлично продвигаются дела, связанные с юриспруденцией, правовыми вопросами, регистрацией.

Седьмой лунный день даст вам возможность завершить все запланированные дела, если проявите высокий уровень самоорганизованности и внимательность.

К работе следует относиться с уважением в сфере деловой партнерской активности.