Лунный календарь: гороскоп на 30 августа 2020 для каждого знака Зодиака

Лунный гороскоп на 30 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли перейдет в созвездие Водолея!

Период лунного Водолея категорически не подходит для обращений к высшему руководству или в государственные органы. Есть смысл заняться проведением мероприятий, ориентированных на обмен мнениями и навыками, например, конференций.

Это время отлично подходит для интеллектуальной деятельности и творчества!

Одиннадцатый лунный день считается одним из самых позитивных и энергетически мощных дней цикла. Сегодня у вас есть возможность воплотить в жизнь серьезный замысел.

Возрастают шансы на осуществление мечты, можно отправиться в длительное путешествие.