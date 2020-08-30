Лунный календарь: гороскоп на 30 августа 2020 для каждого знака Зодиака
30 августа 2020 00:10
Лунный гороскоп на 30 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Спутник Земли перейдет в созвездие Водолея!
лунного Водолея категорически не подходит для обращений к высшему руководству или в государственные органы. Есть смысл заняться проведением мероприятий, ориентированных на обмен мнениями и навыками, например, конференций.
Это время отлично подходит для интеллектуальной деятельности и творчества!
Возрастают шансы на осуществление мечты, можно отправиться в длительное путешествие.