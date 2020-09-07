Лунный календарь: гороскоп на 7 сентября 2020 для каждого знака Зодиака

7 сентября 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 7 сентября 2020 для каждого знака Зодиака
Лунный гороскоп на 7 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Луна останется в созвездии Тельца в понедельник.

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Период лунного Тельца связан с материальной стабильностью и успехом, которого можно достичь исключительно честным и усердным трудом. Не самое лучшее время для неоправданного риска и авантюрных предприятий.

Можно заниматься вопросами недвижимости, расслабляться в кино и позволять себе небольшие вольности в еде.

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Девятнадцатый лунный день специалисты называют критическим. Сегодня желательно оставаться дома, не посещать людных мест, свести общение к минимуму. Постарайтесь поработать над собой, своими негативными качествами, например, гордыней. 

Не советуем сегодня заключить любого рода партнерские отношения. 

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