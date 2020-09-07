Лунный календарь: гороскоп на 7 сентября 2020 для каждого знака Зодиака
7 сентября 2020 00:10
Алла Лысак
Лунный гороскоп на 7 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
Луна останется в созвездии Тельца в понедельник.
Период лунного Тельца
связан с материальной стабильностью и успехом, которого можно достичь исключительно честным и усердным трудом. Не самое лучшее время для неоправданного риска и авантюрных предприятий.
Можно заниматься вопросами недвижимости, расслабляться в кино и позволять себе небольшие вольности в еде.
Девятнадцатый лунный день специалисты называют критическим. Сегодня желательно оставаться дома, не посещать людных мест, свести общение к минимуму. Постарайтесь поработать над собой, своими негативными качествами, например, гордыней.
Не советуем сегодня заключить любого рода партнерские отношения.