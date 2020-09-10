Лунный календарь: гороскоп на 10 сентября 2020 для каждого знака Зодиака

Лунный гороскоп на 10 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Луна останется под влиянием знака Близнецы.

Период лунных Близнецов создает определенные трудности в выполнении кропотливой работы, уж очень интенсивным будет желание переключиться на что-то другое. Мобилизуйте свое внимание, чтобы избежать ошибок.

Долгосрочные проекты отложите, вы можете себя хорошо проявить в сферах, где нужно принимать решения мгновенно.

Двадцать второй лунный день подходит для осмысления прожитых дней, на основе опыта вы можете построить рациональные и реальные планы на будущее. Общение с партнерами, коллегами и людьми, на одной волне с вами, пройдет благоприятно.