Лунный календарь: гороскоп на 10 сентября 2020 для каждого знака Зодиака
10 сентября 2020 00:20
Лунный гороскоп на 10 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
Луна останется под влиянием знака Близнецы.
лунных Близнецов создает определенные трудности в выполнении кропотливой работы, уж очень интенсивным будет желание переключиться на что-то другое. Мобилизуйте свое внимание, чтобы избежать ошибок.
Долгосрочные проекты отложите, вы можете себя хорошо проявить в сферах, где нужно принимать решения мгновенно.