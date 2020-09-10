Лунный календарь: гороскоп на 10 сентября 2020 для каждого знака Зодиака

10 сентября 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 10 сентября 2020 для каждого знака Зодиака
Лунный гороскоп на 10 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Луна останется под влиянием знака Близнецы.

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Период лунных Близнецов создает определенные трудности в выполнении кропотливой работы, уж очень интенсивным будет желание переключиться на что-то другое. Мобилизуйте свое внимание, чтобы избежать ошибок.

Долгосрочные проекты отложите, вы можете себя хорошо проявить в сферах, где нужно принимать решения мгновенно. 

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Двадцать второй лунный день подходит для осмысления прожитых дней, на основе опыта вы можете построить рациональные и реальные планы на будущее. Общение с партнерами, коллегами и людьми, на одной волне с вами, пройдет благоприятно. 

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