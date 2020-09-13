Лунный календарь: гороскоп на 13 сентября 2020 для каждого знака Зодиака
13 сентября 2020 00:20
Лунный гороскоп на 13 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
Луна остается в созвездии знака Зодиака Рак.
лунного Рака не подходит для решения денежных вопросов, как своих собственных, так и окружающих. Если сегодня дать денег взаймы, то возвращения придется ждать долго, а в банке вам могут отказать из-за незначительных проблем.
Из-за эмоциональной чувствительности некоторые проблемы могут казаться масштабными.