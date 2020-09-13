Лунный календарь: гороскоп на 13 сентября 2020 для каждого знака Зодиака

13 сентября 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 13 сентября 2020 для каждого знака Зодиака
Лунный гороскоп на 13 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Луна остается в созвездии знака Зодиака Рак.

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Период лунного Рака не подходит для решения денежных вопросов, как своих собственных, так и окружающих. Если сегодня дать денег взаймы, то возвращения придется ждать долго, а в банке вам могут отказать из-за незначительных проблем.

Из-за эмоциональной чувствительности некоторые проблемы могут казаться масштабными.  

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Двадцать пятый лунный день подходит для торговли, судебных процессов, переездов и профессиональных командировок. Если остаетесь дома, то посвятите себя неспешным делам, подумайте о будущем, а во второй половине дня постарайтесь отдохнуть.

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