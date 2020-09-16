Лунный календарь: гороскоп на 16 сентября 2020 для каждого знака Зодиака

16 сентября 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 16 сентября 2020 для каждого знака Зодиака
Лунный гороскоп на 16 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли перейдет в созвездие знака Зодиака Дева.

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Период лунной Девы создан для кропотливой работы, внимательный подход к делу гарантирует вам успех, а риск может обернуться настоящим провалом. Финансовая деятельность продвигается хорошо. 

Уделите время самостоятельному обучению, освоению нового умения или самосовершенствованию.  

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Двадцать восьмой лунный день будет благоприятным для рутины и решения бытовых проблем. Если сегодня в вашей жизни появятся проблемы, связанные со здоровьем, то они в скором времени пройдут без последствий.

Полезно прислушиваться к советам партнера. 

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