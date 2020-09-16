Лунный календарь: гороскоп на 16 сентября 2020 для каждого знака Зодиака
16 сентября 2020 00:10
Лунный гороскоп на 16 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
Спутник Земли перейдет в созвездие знака Зодиака Дева.
лунной Девы создан для кропотливой работы, внимательный подход к делу гарантирует вам успех, а риск может обернуться настоящим провалом. Финансовая деятельность продвигается хорошо.
Уделите время самостоятельному обучению, освоению нового умения или самосовершенствованию.
Полезно прислушиваться к советам партнера.