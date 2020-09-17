Лунный календарь: гороскоп на 17 сентября 2020 для каждого знака Зодиака
17 сентября 2020 00:10
Лунный гороскоп на 17 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
Спутник Земли останется в созвездии знака Зодиака Дева.
лунной Девы подходит для решения проблем, связанных со здоровьем, вредными привычками или образом жизни. Кроме того, можно заниматься кропотливой работой, требующей максимальной сосредоточенности.
Свободное время можно посвятить уборке, наведению порядка в документах, обучению.
Победить проблемы поможет целеустремленность.