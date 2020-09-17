Лунный календарь: гороскоп на 17 сентября 2020 для каждого знака Зодиака

17 сентября 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 17 сентября 2020 для каждого знака Зодиака
Лунный гороскоп на 17 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли останется в созвездии знака Зодиака Дева.

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Период лунной Девы подходит для решения проблем, связанных со здоровьем, вредными привычками или образом жизни. Кроме того, можно заниматься кропотливой работой, требующей максимальной сосредоточенности. 

Свободное время можно посвятить уборке, наведению порядка в документах, обучению.  

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Двадцать девятый лунный день считается негативным, не стоит даже в мыслях строить планы, а их реализация под строгим запретом. Советуем не верить обещаниям, озвученным сегодня, и самому не говорить много лишнего или в порыве эмоций. 

Победить проблемы поможет целеустремленность. 

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