Лунный календарь: гороскоп на 19 сентября 2020 для каждого знака Зодиака

19 сентября 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 19 сентября 2020 для каждого знака Зодиака
Лунный гороскоп на 19 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли останется в созвездии знака Зодиака Весы.

Читайте такжеГороскоп на апрель 2020 года для всех знаков Зодиака
Период лунных Весов подходит для отдыха, если во время лунной Девы вы активно работали. Астрологи не рекомендуют начинать новые дела, но можете смело посвятить время проектам, которые близятся к завершению. 

Деловое сотрудничество продвигается хорошо, но проблемы могут возникнуть из-за сомнений в своих силах.  

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, способные спасти мир
Третий лунный день считается периодом борьбы, агрессивности и напора. Есть риск, что конфликты, забытые на время, снова обострятся. Чтобы не накалять атмосферу и не портить отношения с близкими, приложите максимум усилий для подавления негативных эмоций. Не провоцируйте окружающих.

Облако тегов

лунный календарь гороскоп лунный гороскоп лунный гороскоп на день гороскоп 2020

Материалы по теме

Гороскоп на 19 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 19 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 18 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 18 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
В легких платьях и на сильном холоде: Даша Астафьева показала клип, снятый в Исландии
Меломан

В легких платьях и на сильном холоде: Даша Астафьева показала клип, снятый в Исландии
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)

Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)
Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)
Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 3 выпуске от 13.09.2020

Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 3 выпуске от 13.09.2020

Популярное видео

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 16.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 16.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK