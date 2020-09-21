Лунный календарь: гороскоп на 21 сентября 2020 для каждого знака Зодиака

21 сентября 2020 00:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 21 сентября 2020 для каждого знака Зодиака
Лунный гороскоп на 21 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли останется в созвездии Скорпиона.

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Период лунного Скорпиона создан для позитивных изменений в жизни, принятия ответственных решений, получения самых ответственных заданий. Работоспособность и возможность концентрироваться на сути помогут вам в работе. 

Астрологи советуют не бояться начинать новые дела. планировать и возлагать на себя всевозможные обязанности. 

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Пятый лунный день может принести неприятности людям, которые пренебрегают долговыми обязательствами, демонстрируют  нерешительность в делах или постоянные сомнения. Для достижения запланированных целей останавливаться нельзя. 

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