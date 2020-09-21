Лунный календарь: гороскоп на 21 сентября 2020 для каждого знака Зодиака
21 сентября 2020 00:30
Лунный гороскоп на 21 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
Спутник Земли останется в созвездии Скорпиона.
лунного Скорпиона создан для позитивных изменений в жизни, принятия ответственных решений, получения самых ответственных заданий. Работоспособность и возможность концентрироваться на сути помогут вам в работе.
Астрологи советуют не бояться начинать новые дела. планировать и возлагать на себя всевозможные обязанности.