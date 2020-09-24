Лунный календарь: гороскоп на 24 сентября 2020 для каждого знака Зодиака

24 сентября 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 24 сентября 2020 для каждого знака Зодиака
Лунный гороскоп на 24 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли перейдет в созвездие знака Зодиака Козерог.

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Период лунного Козерога традиционно считается неподходящим временем для обращения к государственным органам и представителям властных структур. Осторожнее с финансами, возможны убытки и непредвиденные трудности. 

Отлично продвигаются вопросы, связанные с недвижимостью, и организаторские дела.  

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Седьмой лунный день пройдет хорошо, если вы сможете организовать себя на работу, успех будет сопутствовать людям, которые могут внимательно относиться к делу, ответственно вести себя на рабочем месте и следить за словами, которые они произносят. 

Можете рассчитывать на поддержку со стороны близких людей. 

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