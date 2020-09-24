Лунный календарь: гороскоп на 24 сентября 2020 для каждого знака Зодиака
24 сентября 2020 00:20
Лунный гороскоп на 24 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
Спутник Земли перейдет в созвездие знака Зодиака Козерог.
лунного Козерога традиционно считается неподходящим временем для обращения к государственным органам и представителям властных структур. Осторожнее с финансами, возможны убытки и непредвиденные трудности.
Отлично продвигаются вопросы, связанные с недвижимостью, и организаторские дела.
Можете рассчитывать на поддержку со стороны близких людей.