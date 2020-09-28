Лунный календарь: гороскоп на 28 сентября 2020 для каждого знака Зодиака

28 сентября 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 28 сентября 2020 для каждого знака Зодиака
Лунный гороскоп на 28 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли останется в созвездии Водолея.

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Период лунного Водолея создан для организации интеллектуальных, спортивных и творческих мероприятий. Если вы не заняты в подготовке, то можете посвятить время развитию новых навыков и освоению умений. 

Хорошо продвигаются дела, связанные с недвижимостью.  

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Одиннадцатый лунный день считается позитивным и мощным в энергетическом плане.  Можно заняться воплощением любых планов и замыслов, даже тех, которые еще недавно казались вам фантастическими.

Вы сможете многого добиться с минимальными затратами сил. 

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