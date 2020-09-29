Лунный календарь: гороскоп на 29 сентября 2020 для каждого знака Зодиака
29 сентября 2020 00:20
Лунный гороскоп на 29 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
Спутник Земли перейдет в созвездие знака Зодиака Рыбы.
лунных Рыб ослабляет возможности к концентрации, зато дает силы и желание выражать себя, творческие порывы. О реальности думать в это время сложно, зато мечты наполняют голову постоянно.
Хорошее время, чтобы заняться искусством или отправиться в небольшое путешествие.
Посвятите время благотворительности или подготовьте близкому подарок.