Лунный календарь: гороскоп на 29 сентября 2020 для каждого знака Зодиака

29 сентября 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 29 сентября 2020 для каждого знака Зодиака
Лунный гороскоп на 29 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли перейдет в созвездие знака Зодиака Рыбы.

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Период лунных Рыб ослабляет возможности к концентрации, зато дает силы и желание выражать себя, творческие порывы. О реальности думать в это время сложно, зато мечты наполняют голову постоянно. 

Хорошее время, чтобы заняться искусством или отправиться в небольшое путешествие. 

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Двенадцатый лунный день считается особенно неблагоприятным для любовных, романтических, приятельских отношений. Возрастает вероятность конфликта, разногласия, в том числе в сфере бизнеса.

Посвятите время благотворительности или подготовьте близкому подарок.

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