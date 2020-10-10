Лунный календарь: гороскоп на 10 октября 2020 года для всех знаков Зодиака

10 октября 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 10 октября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 10 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии Рака.

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Период лунного Рака подходит для слаженной работы в команде, монотонного производства и проектов, связанных с антиквариатом и другими старыми вещами. Если начать судебный процесс в этот день, вы выйдете из него победителем. 

Продолжается неблагоприятное время для кредитования, давать деньги знакомым тоже нежелательно.  

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Двадцать третий лунный день считается довольно неоднозначным, он ассоциируется с преследованиями, травлей и гонениями. Партнерские отношения могут быть сложными в это время из-за ревности и зависти. Нежелательно начинать новые дела. 

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