Лунный календарь: гороскоп на 10 октября 2020 года для всех знаков Зодиака
10 октября 2020 00:20
Лунный гороскоп на 10 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии Рака.
лунного Рака подходит для слаженной работы в команде, монотонного производства и проектов, связанных с антиквариатом и другими старыми вещами. Если начать судебный процесс в этот день, вы выйдете из него победителем.
Продолжается неблагоприятное время для кредитования, давать деньги знакомым тоже нежелательно.