Лунный календарь: гороскоп на 11 октября 2020 года для всех знаков Зодиака

11 октября 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 11 октября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 11 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии Льва.

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Период лунного Льва благоприятствует всем энергичным и действенным начинаниям, вы можете заняться спортом, организовать что-то, поучаствовать в культурном мероприятии, пойти на вечеринку с коллегами.

Людей тянет развлекаться и рисковать, однако себя необходимо контролировать! 

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Двадцать четвертый лунный день астрологи называют нейтральным, даже пассивным. Отношения с другими людьми нельзя строить на основе грубой силы, так вы не достигните поставленной цели. Пробуйте идти на компромиссы, а не конфликтовать.

Плохой момент, чтобы начать новое дело. 

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