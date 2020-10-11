Лунный календарь: гороскоп на 11 октября 2020 года для всех знаков Зодиака
11 октября 2020 00:10
Лунный гороскоп на 11 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии Льва.
лунного Льва благоприятствует всем энергичным и действенным начинаниям, вы можете заняться спортом, организовать что-то, поучаствовать в культурном мероприятии, пойти на вечеринку с коллегами.
Людей тянет развлекаться и рисковать, однако себя необходимо контролировать!
Плохой момент, чтобы начать новое дело.