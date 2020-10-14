Лунный календарь: гороскоп на 14 октября 2020 года для всех знаков Зодиака

14 октября 2020 00:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 14 октября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 14 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии Девы.

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Период лунной Девы помогает завершить сложные дела, продвигаться в верном направлении, начинать амбициозные или масштабные проекты. Продолжается благоприятное время для финансовой деятельности.

Можно заниматься самообразованием или повышением уровня квалификации.  

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Двадцать шестой лунный день астрологи называют сложным, любая работа в этот день будет продвигаться медленно. Лучше посвятить время старым делам, которые не были по каким-то причинам решены по сей день.

Полезно взглянуть на ситуацию с другой стороны. 

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