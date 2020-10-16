Лунный календарь: гороскоп на 16 октября 2020 года для всех знаков Зодиака

16 октября 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 16 октября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 16 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Весы.

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Период лунных Весов дает вам возможность восстановить силы, занимаясь текущими проектами. Если планируете заняться чем-то новым или масштабным, то лучше подождать до завершения данного периода. 

Для делового сотрудничества продолжается плодотворный период.

Вы о многом можете договориться с партнерами, если проявите свои качества настоящего дипломата!

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Двадцать девятый лунный день является неблагоприятным, жизненный тонус находится на низком уровне, у некоторых могут дать о себе знать хронические заболевания. Повышается вероятность депрессии, травм.

Старайтесь решать лишь вопросы, которые невозможно отложить. 

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