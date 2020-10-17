Лунный календарь: гороскоп на 17 октября 2020 года для всех знаков Зодиака
17 октября 2020 00:10
Лунный гороскоп на 17 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.
лунного Скорпиона создан для принятия ответственных решений, способных изменить вашу жизнь. Мыслительные процессы идут активно, а ваши выводы отличаются зрелостью и объективностью.
Можно планировать, разрабатывать стратегии и возлагать на себя дополнительные обязанности.