Лунный календарь: гороскоп на 18 октября 2020 года для всех знаков Зодиака

18 октября 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 18 октября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 18 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.

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Период лунного Скорпиона помогает творческим личностям, делает интеллектуальную работу, требующую энтузиазма и энергии, легче и проще. В это время можно испытывать новую технику, технологии и работать с огнем. 

Если есть возможность взяться за решение давних проблем, не откладывайте это.  

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Третий лунный день считается моментом активной борьбы, напора и агрессии. Если будете вести себя пассивно, то не сможете отстоять свое мнение или проект. Хорошее время, чтобы привнести в свою жизнь изменения.

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