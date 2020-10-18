Лунный календарь: гороскоп на 18 октября 2020 года для всех знаков Зодиака
18 октября 2020 00:10
Лунный гороскоп на 18 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.
лунного Скорпиона помогает творческим личностям, делает интеллектуальную работу, требующую энтузиазма и энергии, легче и проще. В это время можно испытывать новую технику, технологии и работать с огнем.
Если есть возможность взяться за решение давних проблем, не откладывайте это.