Лунный календарь: гороскоп на 21 октября 2020 года для всех знаков Зодиака

21 октября 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 21 октября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 21 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

Читайте такжеГороскоп на апрель 2020 года для всех знаков Зодиака
Период лунного Козерога подходит для дел с вышестоящими инстанциями. Однако не стоит исключать препятствий в повседневных делах. Хорошо продвигается планирование, важно придерживаться трудовой дисциплины.

Не самое лучшее время, чтобы переходить на новую работу или просить у начальства повышения.  

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, способные спасти мир
Пятый лунный день считается одним из самых ответственных. Вы можете сделать что-то существенное для жизни, проверить свои возможности и способности. Фундамент больших проектов желательно закладывать сегодня.

Оставайтесь приверженцем своих принципов.

Облако тегов

лунный календарь гороскоп лунный гороскоп лунный гороскоп на день гороскоп 2020

Материалы по теме

Гороскоп на 21 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 21 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 20 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 20 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Танці з зірками-2020: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)
Телешоу

Танці з зірками-2020: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)
21 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

21 октября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное на сайте

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.10.2020

Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.10.2020

Популярное видео

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)

Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK