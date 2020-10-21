Лунный календарь: гороскоп на 21 октября 2020 года для всех знаков Зодиака
21 октября 2020 00:20
Лунный гороскоп на 21 октября 2020 для всех знаков Зодиака
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Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.
лунного Козерога подходит для дел с вышестоящими инстанциями. Однако не стоит исключать препятствий в повседневных делах. Хорошо продвигается планирование, важно придерживаться трудовой дисциплины.
Не самое лучшее время, чтобы переходить на новую работу или просить у начальства повышения.
Оставайтесь приверженцем своих принципов.