Лунный календарь: гороскоп на 21 октября 2020 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 21 октября 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

Период лунного Козерога подходит для дел с вышестоящими инстанциями. Однако не стоит исключать препятствий в повседневных делах. Хорошо продвигается планирование, важно придерживаться трудовой дисциплины.

Не самое лучшее время, чтобы переходить на новую работу или просить у начальства повышения.

Пятый лунный день считается одним из самых ответственных. Вы можете сделать что-то существенное для жизни, проверить свои возможности и способности. Фундамент больших проектов желательно закладывать сегодня.

Оставайтесь приверженцем своих принципов.