Лунный календарь: гороскоп на 22 октября 2020 года для всех знаков Зодиака
22 октября 2020 00:20
Лунный гороскоп на 22 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.
лунного Козерога не подходит для обращения к начальству или представителям властных структур. В финансовых вопросах все идет не совсем гладко, прибыль может задержаться, а проект — не выстрелить.
Астрологи рекомендуют отправиться в небольшое путешествие, чтобы снять с себя напряжение.