Лунный календарь: гороскоп на 22 октября 2020 года для всех знаков Зодиака

22 октября 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 22 октября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 22 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

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Период лунного Козерога не подходит для обращения к начальству или представителям властных структур. В финансовых вопросах все идет не совсем гладко, прибыль может задержаться, а проект — не выстрелить.

Астрологи рекомендуют отправиться в небольшое путешествие, чтобы снять с себя напряжение. 

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Шестой лунный день следует назвать одним из самых благоприятных, можно полагаться на интуицию, искать знаки Вселенной, пытаться предсказать будущее. Научная и общественная деятельность продвигается хорошо.

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