Лунный календарь: гороскоп на 23 октября 2020 года для всех знаков Зодиака

23 октября 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 23 октября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 23 октября 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

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Период лунного Козерога считается не самым лучшим временем для любого рода переговоров с людьми, которые занимают позицию начальства. С деньгами обращайтесь осторожно, чтобы избежать убытков.

Неплохо в эти дни совершить небольшое путшествие по гористой местности или посетить лыжный курорт.

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Седьмой лунный день пройдет благополучно, если вы продемонстрируете высокий уровень самоорганизованности, сможете ответственно подойти к делу. Ожидается период деловой активности, можно получить поддержку со стороны авторитетных 

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