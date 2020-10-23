Лунный календарь: гороскоп на 23 октября 2020 года для всех знаков Зодиака
23 октября 2020 00:20
Лунный гороскоп на 23 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.
лунного Козерога считается не самым лучшим временем для любого рода переговоров с людьми, которые занимают позицию начальства. С деньгами обращайтесь осторожно, чтобы избежать убытков.
Неплохо в эти дни совершить небольшое путшествие по гористой местности или посетить лыжный курорт.