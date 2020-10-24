Лунный календарь: гороскоп на 24 октября 2020 года для всех знаков Зодиака
24 октября 2020 00:20
Лунный гороскоп на 24 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Водолей.
лунного Водолея не подходит для общения с государственными органами или высшим руководством. Однако организация массовых мероприятий пройдет легко, активно идут и дела, связанные с недвижимостью.
Постарайтесь в общении с близкими избегать намеков.
Не исключено, что решать проблемы придется быстро.