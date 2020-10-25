Лунный календарь: гороскоп на 25 октября 2020 года для всех знаков Зодиака

25 октября 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 25 октября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 25 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Водолей.

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Период лунного Водолея подходит для организации и проведения собраний, конференций, мероприятий, во время которых можно обменяться мнениями и подискутировать. Умственная активность остается на высоком уровне.

Полезно заниматься самообразованием, получать новые знания, внедрять инновации.  

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Девятый лунный день считается критическим, будьте готовы к тому, что придется бороться с обманом, иллюзиями и обольщениями. Желательно сдерживать себя, негативные эмоции способны спровоцировать серьезную ссору.

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