Лунный календарь: гороскоп на 28 октября 2020 года для всех знаков Зодиака

28 октября 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 28 октября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 28 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.

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Период лунного Овна характеризуется повышенной импульсивностью, опрометчивыми поступками. Поэтому дела, которые требуют проявить внимательность, учесть каждую мелочь, желательно перенести на другой день.

Важные переговоры могут сорваться из-за мелочи, возрастает риск ссор и конфликтов.  

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Двенадцатый лунный день считается не особенно благоприятным для любовных и дружеских отношений. Повышается вероятность разногласий в деловой сфере. День лучше посвятить благотворительности, раздавать милостыню, делать подарки, выполнять просьбы других людей.

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