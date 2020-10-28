Лунный календарь: гороскоп на 28 октября 2020 года для всех знаков Зодиака
28 октября 2020 00:20
Лунный гороскоп на 28 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.
лунного Овна характеризуется повышенной импульсивностью, опрометчивыми поступками. Поэтому дела, которые требуют проявить внимательность, учесть каждую мелочь, желательно перенести на другой день.
Важные переговоры могут сорваться из-за мелочи, возрастает риск ссор и конфликтов.