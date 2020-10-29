Лунный календарь: гороскоп на 29 октября 2020 года для всех знаков Зодиака

29 октября 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 29 октября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 29 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.

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Период лунного Овна считается благоприятным временем для быстрых дел и решительных действий. В четверг вы должны проявлять активность по направлениям, которые считаете для себя интересными и перспективными.

Однако повышается вероятность конфликтов, решения могут быть опрометчивы.

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Тринадцатый лунный день покажет, насколько ваша работа соответствует накопленному опыту и знаниям. Вероятно, вы сможете проявить себя хорошо в команде. В этот день новая информация может быть полезной, она позволит понять себя и мир еще лучше. 

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