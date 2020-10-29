Лунный календарь: гороскоп на 29 октября 2020 года для всех знаков Зодиака
29 октября 2020 00:10
Лунный гороскоп на 29 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.
лунного Овна считается благоприятным временем для быстрых дел и решительных действий. В четверг вы должны проявлять активность по направлениям, которые считаете для себя интересными и перспективными.
Однако повышается вероятность конфликтов, решения могут быть опрометчивы.