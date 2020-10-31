Лунный календарь: гороскоп на 31 октября 2020 года для всех знаков Зодиака
31 октября 2020 00:20
Лунный гороскоп на 31 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.
лунного Тельца несет в себе как возможности (добиться материальной стабильности при условии усердной работы), так и трудности (возрастает инерционность, склонность к лени). Хорошо идут дела, связанные с материальными ценности.
Вы имеете право позволить себе немного больше, удовлетворив желания комфорта и уюта.