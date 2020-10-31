Лунный календарь: гороскоп на 31 октября 2020 года для всех знаков Зодиака

31 октября 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 31 октября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 31 октября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

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Период лунного Тельца несет в себе как возможности (добиться материальной стабильности при условии усердной работы), так и трудности (возрастает инерционность, склонность к лени). Хорошо идут дела, связанные с материальными ценности.

Вы имеете право позволить себе немного больше, удовлетворив желания комфорта и уюта.  

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Пятнадцатый лунный день, нас ждет полная Луна на Хэллоуин! Осторожно, в этот день эмоциональность выходит на новый уровень, есть риск сказать лишнего, совершить опрометчивый поступок. Старайтесь в общении быть мягче.

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