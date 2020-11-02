Лунный календарь: гороскоп на 2 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
2 ноября 2020 00:10
Лунный гороскоп на 2 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.
лунного Тельца считается благоприятным временем для разноплановых финансовых операций и сделок. Вы можете нуждаться в дополнительном комфорте, не стоит отказывать себе в незначительных слабостях.
Инерционность и склонность откладывать дела на завтра могут сыграть с вами злую шутку.
Общение проходит легко, дает вам новые возможности.