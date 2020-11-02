Лунный календарь: гороскоп на 2 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака

2 ноября 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 2 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 2 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

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Период лунного Тельца считается благоприятным временем для разноплановых финансовых операций и сделок. Вы можете нуждаться в дополнительном комфорте, не стоит отказывать себе в незначительных слабостях.

Инерционность и склонность откладывать дела на завтра могут сыграть с вами злую шутку. 

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Семнадцатый лунный день считается радостным, он позволяет обрести внутреннюю свободу. Благоприятное время, чтобы заключить брак, раскрепоститься, сублимировать половую энергию.

Общение проходит легко, дает вам новые возможности.  

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