Лунный календарь: гороскоп на 3 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака

3 ноября 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 3 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 3 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

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Период лунных Близнецов подходит для быстрых дел, которые можно завершить спустя несколько дней (или даже до конца суток). Увеличенная интеллектуальная активность благотворно сказывается на деловых проектах.

Вы можете себя хорошо показать в процессе добывания и анализа информации.  

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Восемнадцатый лунный день считается довольно неблагоприятным, могут возникать неожиданные проблемы, на которые придется потратить все свободное время.

В общении проявляйте сдержанность, а с деловыми партнерами желательно быть благоразумным. 

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