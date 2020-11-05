Лунный календарь: гороскоп на 5 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 5 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.

Период лунного Рака идеально подходит для отлаженной деятельности и монотонного, но хорошо знакомого производства. Неплохо продвигаются дела, связанные с антиквариатом, судебными делами и юриспруденцией.

Желательно не кредитоваться в это время, есть риск, что деньги вы не сможете вернуть в указанные сроки.

Двадцатый лунный день — нейтральный. Подходит для практик, направленных на прозрение, тренировку воли или силы духа. Сегодня желательно хотя бы несколько часов провести в уединении, подумать о своем будущем.