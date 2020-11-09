Лунный календарь: гороскоп на 9 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 9 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.

Период лунного Льва не подходит для серьезных финансовых дел, связанных с большими средствами. Рекомендуем отложить оформление важных сделок с недвижимостью, акциями, подписание договоров.

В этот день люди склонны к завышенному самомнению, что может привести к проблемам.

Двадцать четвертый лунный день считается нейтральным и даже пассивным. Старайтесь в общении с людьми искать компромиссы. С позиции силы не получится ничего добиться: чем больше вы будете давить, тем больше противники начнут сопротивляться.

Договаривайтесь!