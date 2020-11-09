Лунный календарь: гороскоп на 9 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
9 ноября 2020 00:20
Лунный гороскоп на 9 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.
лунного Льва не подходит для серьезных финансовых дел, связанных с большими средствами. Рекомендуем отложить оформление важных сделок с недвижимостью, акциями, подписание договоров.
В этот день люди склонны к завышенному самомнению, что может привести к проблемам.
Договаривайтесь!