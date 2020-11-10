Лунный календарь: гороскоп на 10 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
10 ноября 2020 00:10
Лунный гороскоп на 10 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Дева.
лунной Девы подходит для кропотливой работы, требующей внимания и концентрации. Если вы серьезно подойдет к задаче, сможете вскоре праздновать успех. За работу вы достаточно быстро получите вознаграждение.
Банковские операции и сделки с недвижимостью продвигаются хорошо.
Договаривайтесь!