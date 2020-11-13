Лунный календарь: гороскоп на 13 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
13 ноября 2020 00:10
Лунный гороскоп на 13 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.
лунных Весов подходит для отдыха и релаксации, особенно если вы посвятили активной работе предыдущие несколько дней. Начинать новые проекты рано, постарайтесь закончить текущие дела, подобрать хвосты.
Сотрудничество продвигается хорошо, если партнеры находят компромиссы.
Прислушивайтесь к советам близких.