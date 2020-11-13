Лунный календарь: гороскоп на 13 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака

13 ноября 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 13 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 13 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

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Период лунных Весов подходит для отдыха и релаксации, особенно если вы посвятили активной работе предыдущие несколько дней. Начинать новые проекты рано, постарайтесь закончить текущие дела, подобрать хвосты.

Сотрудничество продвигается хорошо, если партнеры находят компромиссы.  

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Двадцать восьмой лунный день посвятите так называемым земным делам, сделайте уборку дома, перестановку, закончите ремонт. Возможно, в вашей жизни возникнут проблемы, однако они не окажут особенного влияния на планы.

Прислушивайтесь к советам близких. 

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